Juventus v Porto brez Dybale in Bonuccija

Italijanski nogometni velikan Juventus iz Torina na sredini tekmi osmine finala lige prvakov v Portu ne bo mogel računati na argentinskega napadalca Paula Dybalo in zelo pomembnega moža v obrambi Leonarda Bonuccija. Dybala je zunaj pogona od sredine januarja in še naprej čuti bolečine v levem kolenu, Bonucci pa ima lažje zdravstvene težave od prejšnjega tedna.



Strateg stare dame Andrea Pirlo bo lahko na tekmi na Portugalskem po dvotedenski odsotnosti zaradi poškodbe stegenske mišice ponovno poslal v ogenj Valižana Aarona Ramseyja.



Poleg Dybale in Bonuccija je poškodovan tudi Juan Cuadrado. Kolumbijec je v ponedeljek začel vsaj desetdnevno okrevanje zaradi načete stegenske mišice.

