Južna Afrika tretja po zmagi nad DR Kongom

Reprezentanca Južne Afrike je na afriškem prvenstvu v Slonokoščeni obali zasedla končno tretje mesto, potem ko je v malem finalu v Abidjanu po enajstmetrovkah ugnala DR Kongo s 6:5. Redni del se je končal z 0:0. Vrhunec prvenstva bo nedeljski finale med Nigerijo in Slonokoščeno obalo, ki se bo prav tako v Abidjanu začel ob 21. uri.

Za Južno Afriko, ki je v polfinalu izgubila proti Nigeriji, je tretje mesto najboljši dosežek na afriških prvenstvih po letu 2000, ko je prav tako končala kot tretja. DR Kongo, v polfinalu je priznal premoč gostiteljici, pa je bil nazadnje tretji leta 2015, sicer pa je bil pod drugim imenom dvakrat tudi prvak Afrike (1968, 1974)

Prvi polčas je minil brez zadetkov, Južnoafričani, ki so edini naslov prvaka osvojili leta 1996, so imeli sicer precej več žogo v posesti, a streli so bili prava redkost na eni in drugi strani.

Drugi polčas je bil živahnejši z več streli, predvsem Kongo je bil nekajkrat tudi nevaren, posebej v 66. minuti, ko je Silas Katompa Mvumpa iz bližine za malo zgrešil cilj, Chancel Mbemba pa je deset minut pozneje iz bližine žogo poslal visoko čez gol.

V 90. minuti je Fiston Mayele imel novo veliko priložnost za Kongo, vendar je žogo z volejem poslal malo mimo vratnice. Sledile so enajstmetrovke, pri teh je prvo zapravil eden boljših južnoafriških posameznikov na prvenstvu Teboho Mokoena.

Mbemba je tako imel v peti seriji priložnost, da potrdi zmago Konga, a je svoj strel slabo izvedel. Ko je svojega zgrešil še Meschack Elia v sedmi seriji, je tretje mesto pripadlo Južni Afriki.