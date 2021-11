Kako glamurozna je družina Beckham, kaj počne in koliko zasluži

V nadaljevanju preberite:

Kako živi družina Beckham in koliko zaslužita David in Victoria? Njuna poroka na gradu Luttrellstown na Irskem leta 1999 je stala 600.000 evrov, po poroki sta kupila hišo na angleškem podeželju z desetimi hektarji posesti, to so zlobneži poimenovali Beckingham Palace, kot samosvojo različico monarhistične Buckingham Palace. Preverite, kako kaže njunim otrokom, kako bogato se je poročil njun sin Brooklyn, in spoznajte tudi druge podrobnosti iz življenja Beckhamovih.