Kakšna bo čestitka mladega Iličića za starega Ibrahimovića?

Koliko let Zlatan Ibrahimović že zabija gole v profesionalni karieri, ki jo je začel pori Malmöju? Kdaj je Atalanta zadnjič premagala rdečo-črne in kdo je bil osrednji mož zgodovinske zmage moštva iz Bergama. Pri Milanu stavijo na mešanico mladosti in izkušenj. V eni najmlajših zasedb v ligi se je 39-letnemu Ibrahimoviću pridružil še 34-letni Mario Mandžukić.