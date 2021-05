Kampl tekel kot volk, a naredil napako

V nogometni Nemčiji ponavadi pade zastor nad domačo nogometno sezono ob finalni tekmi za pokal, vedno znova na Olimpijskem štadionu v Berlinu. A ti čudni zadnji meseci, v katerih je koledar tekem dodobra krojil zlovešči virus, so botrovali strnjenemu sporedu in tako finalu med Dortmundom in Leipzigom (4:1) že na četrtkov večer, po katerem sta v bundesligi do konca še dve koli. Nato pa kajpak zadnje odštevanje do eura s tekmami na 11 prizoriščih po vsej Evropi, med nemškimi bo to München.



Nogometaši Borussie iz Dortmunda so si pot k zmagi za svojo 5. lovoriko doslej v nemškem pokalnem tekmovanju odprli že v učinkovitem 1. polčasu in takrat vodstvu s 3:0, pri končnem izidu 4:1 je dva gola prispeval norveški zvezdnik Erling Haaland. Med poraženci je igral tudi naš rojak Kevin Kampl, se podobno kot avstrijski soigralec v zvezni vrsti Marcel Sabitzer odrezal z dinamično predstavo, povsem brezhiben pa tokrat ni bil. »Pri vodilnem golu Dortmunda je 'gospod nezgrešljivi' naredil napako. Tekel je kot volk, toda ni bil tako učinkovit kot ponavadi,« so o Kamplovem deležu v finalu pokala zapisali na spletni strani sportbuzzer.de.



Pred Leipzigom, ki je na 2. mestu bundeslige, je v nedeljo derbi predzadnjega kola proti tretjeuvrščenem Wolfsburgu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: