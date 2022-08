Kamplovi začeli s točko v Stuttgartu

Nogometaši Leipziga so odprli sezono 2022/23 v Stuttgartu in tam igrali neodločeno 1:1. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za Leipzig igral do 59. minute. V Stuttgartu so imeli gostje resda terensko premoč in precej več strelov na gol, toda bili so neučinkoviti, izkazal pa se je tudi vratar domačih Florian Müller, ki je predvsem v drugem delu imel nekaj ključnih obramb. Za vodstvo Leipziga je že v osmi minuti poskrbel Christopher Nkunku, še pred odmorom pa je za končnih 1:1 zadel Naouirou Ahamada.

Že v soboto je v prvem derbiju nove sezone v Berlinu Union s 3:1 premagal Hertho. Uspešna je bila tudi največja tekmica Bayerna zadnjih let Borussia Dortmund, ki je tesno z 1:0 premagala Bayer Leverkusen. Werder Bremen je ob vrnitvi v bundesligo iztržil točko z Wolfsburgom.

Bayern je v petek začel obrambo naslova z visoko zmago s 6:1 v Frankfurtu proti zmagovalcu evropske lige Eintrachtu. Uvodni krog nove sezone nemškega prvenstva se končuje danes, po tekmi pokalnega prvaka Leipziga v Stuttgartu se bosta popoldne merila še Köln in povratnik med prvoligaše Schalke.