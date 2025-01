Real Madrid prvi klub z več kot milijardo prihodkov

Nogometni velikan Real Madrid je vstopil v novo dimenzijo prodaje. Španski nogometni prvaki in zmagovalci lige prvakov so v sezoni 2023/24 postali prvi klub, ki je zaslužil več kot milijardo evrov. Podatek izhaja iz 28. izdaje poročila Football Money League, ki ga je danes objavila revizijsko-svetovalna družba Deloitte.

S svojim prometom v višini 1,045 milijarde evrov (prejšnja sezona: 831 milijonov evrov) je bil Real eden glavnih dejavnikov, ki so prispevali k temu, da je 20 najboljših klubov v Evropi doseglo rekorden skupni promet. Po podatkih revizijsko-svetovalne družbe Deloitte je 20 največjih klubov v sezoni 2021/22 ustvarilo skupne prihodke v višini 9,2 milijarde evrov.

Po podatkih Deloitta so se skupni prihodki 20 največjih klubov v sezoni 2023/24 v primerjavi s sezono prej (10,5 milijarde evrov) povečali za šest odstotkov na 11,2 milijarde evrov. Klubi so gospodarske posledice koronakrize končno pustili za seboj, so zapisali pri Deloittu. Real Madridu po skupnih prihodkih sledijo Manchester City (838 milijonov evrov), PSG (806), Manchester United (771) in Bayern München (765).

Študija je navedla dva razloga za povečanje. »Najboljši klubi so lahko povečali svoje prihodke na dan tekme s povečanjem zmogljivosti svojih stadionov ali uvedbo vrhunskih ponudb na dan tekme,« je za nemško tiskovno agencijo dpa pojasnil Stefan Ludwig, vodja nemške športne poslovne skupine Deloitte. »Komercialni prihodki so rasli na primer z organizacijo zunanjih dogodkov na stadionu.« Nogometni klubi so spoznali, da morajo »tržiti svoja sredstva na različne načine in biti več kot le športna blagovna znamka«.