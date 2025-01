Kdo je »novi Salah«, ki je omrežil Pepa Guardiolo?

Manchester City je dokončal prestop Omarja Marmuš, ki na Otok prihaja iz Frankfurta v zameno za 75 milijonov evrov. Zdaj že nekdanji 25-letni napadalec Eintrachta je bil v tej sezoni drugi najboljši strelec bundeslige s 15 zadetki.

A njegova kariera doslej ni tekla kot po tirnicah, v Nemčijo je prišel že leta 2017 in večino časa preživel kot posojen igralec v nižjeligaših. V Wolfsburgu so poleti 2023 nad njim obupali, brez odškodnine se je preselil k Eintrachtu in v tej sezoni zablestel.

Nad Marmoushem je bilo v tej sezoni storjenih največ prekrškov v nemški ligi (55), dobil je kar 184 dvobojev, kar ga uvršča na 10. mesto v prvenstvu, za napadalca neobičajna statistika. Marmoush se dobro znajde na vseh treh položajih v napadu, zato bo Pep Guardiola nanj lahko računal skupaj z Erlingom Haalandom.

FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

O sebi v Kairu rojeni Egipčan pravi: »Sem hiter in nevaren.« Ima tudi kanadski potni list, njegova starša sta bila na delu v Kanadi in tudi Omar je prejel kanadsko državljanstvo, a se je odločil za Egipt. Zgleduje se po Mohamedu Salahu, zanj pravi, da je »navdih in vzor za vse Egipčane«, enako kot v Frankfurtu bo tudi v Manchestru nosil dres s številko 7.

