Inter z zmago do prvega mesta, napredovali tudi Mehičani

Finalist nogometne lige prvakov Inter se je uvrstil v osmino finala klubskega svetovnega prvenstva, ki poteka v ZDA. Milančani so v Seattlu z 2:0 ugnali argentinski River Plate in se ob Monterreyu iz skupine E uvrstili v izločilne boje. Mehiška zasedba je v zadnjem krogu skupinskega dela v Pasadeni ugnala japonsko Urawo s 4:0.

Pod Interjeva zadetka sta se podpisala mladi Francesco Esposito v 72. minuti in Alessandro Bastoni tik pred iztekom igralnega časa. Pri Argentincih je neposredni rdeči karton v 65. minuti prejel Lucas Martinez Quarta, ob koncu tekme pa je drugi rumeni karton prejel še Gonzalo Montiel in s tem prav tako predčasno sklenil dvoboj v Seattlu. Inter je v skupini E končal na vrhu s sedmimi točkami, z drugega mesta pa je v izločilne boje napredoval Monterrey.

Slednji je brez večjih težav opravil z Urawa Red Diamonds. Slavil je s 4:0, večino dela pa opravil v prvem polčasu, ki ga je dobil s 3:0. Med 30. in 38. minuto so zadeli Nelson Deossa, German Berterame in Jesus Corona. V drugem delu je Berterame globoko v sodnikovem dodatku zadel še drugič za končnih 4:0.

Inter v osmini finala v ponedeljek čaka obračun z brazilskim Fluminensejem, medtem ko se bo Monterrey dva dni kasneje udaril z Borussio iz Dortmunda. Nemci so si prvo mesto v skupini zagotovili v zadnjem krogu, v katerem so z 1:0 premagali južnokorejski Ulsan, Fluminenseju pa je za drugo mesto zadostoval remi brez golov proti ekipi Mamelodi Sundowns. Drevi in v noči na petek bodo na sporedu še zadnje tekme skupinskega dela. Juventus in Manchester City se bosta ob 21. uri v skupini G pomerila za prvo mesto, zgolj prestižnega pomena pa bo istočasno še dvoboj med Wydadom in Al Ainom, za katerega igra slovenski branilec Marcel Ratnik.

V skupini H bosta v noči na petek ob 3. uri še tekmi Real Madrid - Salzburg ter Al Hilal - Pachuca. Iz vrst Reala so v sredo sporočili, da se je na treninge vrnil Kylian Mbappe, vendar ga na tekmi zadnjega kroga skupinskega dela še ne bo v kadru madridske zasedbe.