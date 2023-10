Kane in Bellingham blestela na Wembleyju

Boljšega načina za uvrstitev na evropsko prvenstvo si angleški nogometaši niso mogli izbrati. Na prejšnjem euru so v finalu na Wembleyju klonili proti Italiji, sinoči so v svojem hramu uprizorili preobrat in s 3:1 odpravili prav »azzurre«.

Harry Kane je zadel dvakrat (32./11-m, 77.), enkrat Marcus Rashford (57.), z briljantnimi potezami in dvema asistencama je spet blestel Realov as Jude Bellingham. Evropske prvake je v vodstvo popeljal Gianluca Scamacca (15.).

Bayernov zvezdnik Kane je na Wembleyju dosegel že 24 golov in s tem prehitel sira Bobbyja Charltona. Anglija je prvič po letu 1949 dvakrat zapored premagala Italijo, marca je bilo v Neaplju 1:2.

»Tekma je ponovno pokazala, da je ta reprezentanca kos pritisku in da ima še veliko za pokazati. To je bila najtežja skupina in mi smo dve tekmi pred koncem že naprej. Ljudje so nas kritizirali, da se ustrašimo velikih tekmecev, ampak dvakrat premagati Italijo ni mačji kašelj,« je kritike utišal selektor Gareth Southgate.

Angleški mediji že razmišljajo, da so trije levi nared za osvojitev prve lovorike po SP 1966. »S Kanom in Bellinghamom reprezentanca nima nobenega izgovora, da se iz Nemčije vrne praznih rok,« so si enotni.