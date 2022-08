Kapetan pravi, da imajo evropsko kakovost

V nadaljevanju preberite:

Bravo se je po slabem uvodu v sezono prav na terenu nekdanjega drugoligaškega tekmeca Tabora, s katerim sta v istem letu (2019) napredovala v 1. SNL (tudi takrat je bil boljši), s prepričljivo predstavo in zmago s 4:0 vrnil med moštva, ki se bodo potegovala za evropsko vozovnico. Iz nekoliko lenobnega poletnega počitniškega ritma se je zbudil tudi Martin Kramarič. Nekdanji veliki up Maribora in slovenskega nogometa je pri visoki zmagi s 4:0 zabil prvi gol v sezoni. Pred gostovanjem v Sežani je bil Bravo v neprijetnem položaju, na dnu lestvice ga ni pričakoval nihče. Edina zmaga, a ta proti drugouvrščenemu Kopru, je bilo premalo za moštvo, ki je tudi v prejšnji sezoni dolgo mešalo štrene pri vrhu in bilo v boju za Evropo. Enako slab učinek je imel tudi kapetan Šiškarjev in fant, ki mu trener Dejan Grabić zelo zaupa.