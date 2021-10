Katalonci finančno razbiti lonci

Novo vodstvo španskega nogometnega velikana Barcelone je razkrilo finančni položaj kluba in za slabo finančno stanje okrivilo staro vodstvo z Josepom Mario Bartomeuom na čelu. Po podatkih novega vodstva je klub v sezoni 2020/21 pridelal 481 milijonov izgube, poročajo agencije. »Sklepali so pogodbe z igralci, čeprav so vedeli, da jih ne morejo plačati,« je danes ob predstavitvi lanskega poslovanja povedal generalni direktor kluba Ferran Reverter.



Reverer pravi, da so se v klubu močno zmanjšali prihodki, uprava pa ni uspela znižati izdatkov. Po ocenah novega vodstva bo klub potreboval vsaj pet let, da sanira trenutno pereče finančno stanje. Novi predsednik Joan Laporta je že avgusta razkril, da so se v klubu nabrali dolgovi v višini 1,35 milijarde evrov in takrat kot eno od možnosti napovedal tudi morebitne sodne postopke proti odgovornim. Šlo je za obdobje, ko je klub zapuščal prvi zvezdnik ekipe Lionel Messi, ki se je brez odškodnine pridružil francoskemu PSG. Francozi so preprostoi lahko ponudili več.



Odhod Messija pa je klub občutil tudi na zelenici, saj niza poraze in trenutno je ponos nogometne Katalonije šele na devetem mestu v španskem prvenstvu. Podrobnosti poslovanja za lansko sezono kažejo, da so se izdatki v klubu povečali kar za 19 odstotkov na skupno 1,16 milijarde evrov. Prihodki pa so se zmanjšali za 26 odstotkov na 631 milijonov evrov. Neposredno na račun pandemije covida-19 zaradi praznih stadionov in drugih klubskih ustanov je Barcelona lani izgubila vsaj 181 milijonov evrov, še ocenjujejo novi vodilni. Močno so se zmanjšali tudi prejemki z naslova prodaje navijaških rekvizitov in televizijskih pravic. Slednje tudi zaradi zgodnega slovesa v ligi prvakov.

