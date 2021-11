Katalonski biser verjame v boljše čase, zmagoviti gol posvetil Agüeru

Za šele prvo gostujočo zmago v sezoni (tako v prvenstvu kot v ligi prvakov) je z izjemnim zadetkom poskrbel mladi talent Ansu Fati, ki je v drugem polčasu po predložku Oscarja Mingueze žogo zabil pod prečko za končnih 1:0. Kijevski Dinamo, Benjamin Verbič je vstopil po vodilnem zadetku, si je zaslužil vsaj remi, a je so se napadi ukrajinskih prvakov vedno znova razbili na rokah in nogah razpoloženega vratarja Barce Marc-Andreja ter Stegna. Lepo priložnost je imel v zaključku tekme tudi Verbič, čigar volej je zletel visoko prek katalonskih vrat.

Na klopi gostov je v ligi prvakov zmagovito debitiral zaenkrat zgolj začasni trener Sergi Barjuan, medtem ko vodstvo kluba čaka na zeleno luč za prihod Xavija Hernandeza. Barcelona je v obračunih s Kijevčani osvojila zlata vrednih šestih točk po uvodnih porazih z 0:3 proti Bayernu in Benfici. Po porazu Portugalcev v Münchnu z 2:5 se je Barca povzpela na drugo mesto in bi se z domačo zmago nad portugalskim velikanom že prebila v osmino finala, potem ko je še pred kakšnim tednom kazalo, da bo velik uspeh že uvrstitev v evropsko ligo.

Sergi: Zmagati je bilo treba zlepa ali zgrda

»Vedeli smo, da je potrebno zmagati zlepa ali zgrda. Igralci so bili pred tekmo nervozni, če pa jih pogledate zdaj, vidite, da so njihovi obrazi drugačni. Zmage vedno pomagajo in upam, da bomo ta voljni moment ohranili do naslednje tekme,« je povedal Sergi, dolgoletni branilec članskega moštva, ki se je v novo sezono podal kot trener B-ekipe.

Takoj je sledil šok, saj je že na prvi tekmi v prvenstvu proti Alavesu (1:1) zaradi težav s srcem ostal brez zvezdniške okrepitve Sergia Agüera, sta pa se na tekmi v Kijevu vrnila Fati in Ousmane Dembele, ki je vstopil s klopi in v igro Barce vnesel nekaj prepotrebne prodornosti. Vse je bilo sicer v znamenju mladega napadalca, ki se je po skoraj enem letu odsotnosti v pogon vrnil na začetku sezone in se že nekajkrat izkazal, tokratni zadetek na kijevskem olimpijskem štadionu pa je bil morda celo najpomembnejši v njegovi karieri.

»Ta zmaga je za Kuna (Agüera, op. a.). Je igralec, ki nam pomeni veliko, zdaj pa bo nekaj časa na stranskem tiru. Upajmo, da bo kmalu spet z nami, sicer pa je bila to dobra zmaga, zdaj smo odvisni od nas samih in dali bomo vse od sebe, da premagamo Benfico in Bayern,« je za Movistar+ povedal Fati.

»Kar se tiče telesne priprave, mi je na trenutke še vedno težko, a to je za nas pomemben teden in želel sem igrati. Moram uloviti ritem, a to je bil pomemben dan in zelo sem zadovoljen. Moramo se izboljšati, a še za vse imamo dovolj časa. Lani je bilo podobno, pa bi kmalu osvojili naslov. Igralci smo enotni, čeprav je težko.«