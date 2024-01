Katalonski velikan vedno večji palček

Nogometaši Real Madrida so na Kanarskih otokih zabeležili sedemnajsto zmago v sezoni španske lige, Barcelona pa je po izpadu iz španskega pokala sredi tedna doživela nov hladen tuš. Pred domačimi gledalci je proti Villarrealu nadomestila zaostanek z 0:2, nato pa klonila s 3:5.

Real Madrid se je na začetku drugega polčasa proti Las Palmasu znašel v zaostanku z 0:1, z zadetkoma Viniciusa v 65. minuti in Aureliena Tchouamenija (84.) pa je na koncu prišel do treh točk, s katerimi se je vrnil na vrh razpredelnice.

Pred drugouvrščeno Girono, ki bo tekmo 22. kola igrala v nedeljo sredi dneva pri Celti Vigo, ima Real Madrid ob tekmi manj dve točki prednosti, pred Barcelono na tretjem mestu pa že deset.

Katalonci, ki so januarja ostali brez naslova v španskem superpokalu in izpadli v četrtfinalu pokala proti Athletic Bilbau, so znova razočarali zveste navijače.

Za goste sta prva dva zadetka dosegla Gerard Moreno (41.) in Ilias Akhomach (54.), Barcelona je sicer v dobrih desetih minutah storila popoln zasuk – Ilkay Gündogan (60.), Pedri (68.), Eric Bailly (avtogol, 71.) so bili strelci, a nato povsem popustila in prejela še tri zadetke – Gonçalo Guedes (84.), Alexander Sørloth (99.) in Jose Luis Morales (101.) so zadeli.