Katanec po zasuku dobil tudi zalivski derbi

Nekdanji slovenski selektorje uspešno zaključil januarski del priprav z iraško reprezentanco.je namreč v dramatični tekmi dobil prijateljski dvoboj s, Katanec pa je tako dodatno izboljšal svojo statistiko na klopi Iraka. Kuvajtčani so resda prvi zabili gol že v 22. minuti tekme, Iračani pa so bili boljši v drugem polčasu, ko so z goloma v 79. in 89. minuti zasukali izid in bodo pričakali naslednje, še pomembnejše izzive z zmagovalno miselnostjo.Srečko Katanec skupaj s slovenskimi sodelavci uspešno deluje na klopi Iraka tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju 2022. V azijski skupini kvalifikacij C zaseda prvo mesto in potrebuje za napredovanje v zadnji krog bojev za SP zmagi v tekmah z nižjeuvrščenimainNaslednji izziv bo sprejel 30. marca v Hong Kongu, kjer bo iskal nujno zmago, nato ga junija čakata Kambodža v Iraku in derbi vIrak 11, Bahrajn 9, Iran 6, Hong Kong 5, Kambodža 1.