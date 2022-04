Katar je nared za prvo dejanje 22. mundiala

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je na včerajšnjem kongresu napovedal, da se bo prihodnje leto potegoval za tretji predsedniški mandat, danes ob 18. uri pa bo dal znak za začetek prvega dejanja 22. svetovnega prvenstva v nogometu: žreba osmih tekmovalnih skupin. Na današnjem spektaklu bo za ugoden žreb držalo pesti več kot le 29 že uvrščenih reprezentanc in tudi več kot 32, kot se jih bo pozno jeseni merilo za čast, slavo in zaslužek. V dirigiranem žrebu se bodo reprezentance razvrstile v štiri kakovostne bobne, v prvem z najmočnejšimi osmimi moštvi bo najboljših sedem z lestvice Fife in gostitelj prvenstva Katar, ki mu pripada vloga nosilca št. 1. Hrvaška kot edina soseda Slovenije na SP in Srbija kot druga reprezentanca iz nekdanje skupne države bosta v drugem ter tretjem bobnu nosilcev.