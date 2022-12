Katarska zgodba o uspehu

V nadaljevanju preberite:

Ko sem se spraševal, zakaj sem možnost zaključnega francosko-argentinskega spopada postavil šele na tretje, četrto mesto, se mi je kar hitro posvitalo. Vrniti se je treba dvanajst let v preteklost. Na kongresu Svetovne nogometne zveze je nogometna družina izbrala prvega arabskega gostitelja. Zakaj, je dober mesec pred mundialom razkril koruptivni bivši predsednik Svetovne nogometne zveze Joseph Blatter. »Zahvaljujoč štirim glasovom Platinija in njegovega (Uefa) tima gre svetovno prvenstvo v Katar namesto v ZDA,« se je zaščitil 86-letni Švicar in razkril še nekaj zarotniških dejanj, ki so mu onemogočila, da bi lahko vplival na drugačen razplet glasovanja.