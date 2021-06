Kazen za sodelovanje v superligi: angleška šesterica plačala 23 milijonov

Šest angleških klubov, ki so se aprila želeli odcepiti in ustanoviti novo evropsko klubsko tekmovanje, tako imenovano superligo, je po kazni Evropske nogometne zveze (Uefa) sprejelo še kazen vodstva premier league. Po poročanju Sky Sports je »velika šesterica« z namero pomiritve strasti na račun vodstva ligaškega tekmovanja nakazala po 23 milijonov evrov.



Gre za Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City in Manchester United, omenjeni znesek pa naj bi predstavljal tudi garancijo, da se tovrstne pobude v prihodnje ne bodo ponovile. Vsi omenjeni klubi so že pred časom pristali tudi na kazen Uefe, ki se je pogodbeno prav tako zaščitila pred morebitnimi pokusi vnovične odcepitve, v primeru katere bi morali klubi podpisniki plačati zajetne denarne kazni.



Sky Sports tudi poroča, da si premier league v bodoče pridržuje tudi pravico odvzema kar 30 točk klubom, ki bi kršili veljavne statute tekmovanja oziroma Angleške nogometne zveze. Uradno naj bi dogovor predstavili že v naslednjih urah.

