Manchester City v izjemno neugodnem položaju

Včerajšnji derbi sedmega kola Uefine lige prvakov med PSG-jem in Manchester Cityjem je ponudil velik rezultatski zasuk in šest zadetkov - vsi so padli v drugem polčasu. City je izpustil prednost dveh golov in tako zmage ni vknjižil na deveti tekmi te sezone, na kateri je povedel. »V drugem polčasu ni bilo nadzora. PSG je zadel štirikrat, lahko bi tudi večkrat. Zadel je vratnico, prečko, gol pa so jim razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Manchester City je bil neverjetno ranljiv,« je po tekmi ranljivost meščanov komentiral Steve McManaman, nekdanji igralec Cityja, Liverpoola in madridskega Reala.

Meščani so prednost zapravili zelo hitro, skladno z njihovimi nedavnimi predstavami. Ousmane Dembele je zaostanek znižal tri minute po golu Erlinga Haalanda, Bradley Barcola je rezultat izenačil štiri minute kasneje. Na tekmi angleškega prvenstva proti Brentfordu so v zadnjih desetih minutah tekme prejeli dva zadetka, proti mestnemu tekmecu Manchester Unitedu so dobili dva gola v zadnjih dveh minutah rednega dela, proti Feyenoordu v ligi prvakov je vratar Ederson klonil trikrat v petnajstih minutah. »Pri rezultatih 0:2 in 1:2 nismo mogli igrati. Za branjenje moraš imeti žogo. Bili so boljši,« je priznal Pep Guardiola. Manchestrski klub je izgubil osem točk, potem ko je na tekmi vodil.

City je izgubil na zadnjih treh gostovanjih v ligi prvakov in si priigral le eno točko na zadnjih štirih tekmah, zaradi česar je pod vprašajem njegova uvrstitev v naslednji del tekmovanja. »Imeli smo težke tekme v gosteh, a tekmi proti Interju in Feyenoordu sta nas pripeljali v ta položaj,« je, nezadovoljen z rezultati domačih tekem, komentiral 54-letni Španec.

Trenutno je na 25. mestu, dve točki za Stuttgartom. Ta zaseda zadnje mesto, ki še vodi v izločilne boje. Toda City si bo usodo krojil sam. V zadnjem kolu mu le tri točke proti Bruggeu, ki ima tri točke več od Angležov, zagotovijo napredovanje. »Doma proti Bruggeu nas čaka zadnja priložnost in tam bomo naredili vse, kar je v naši moči,« je povedal Guardiola. Španec je še dodal, da si napredovanja »ne zaslužijo«, če jim ne uspe zmagati. Naslednja tekmo bo Manchester City odigral v soboto proti Chelseaju.