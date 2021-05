Kdo prihaja po paru Messi-Ronaldo? Portugalec pozna odgovor

Številni igralci lahko odigrajo odlično sezono ali dve

Erling Braut Håland je prvo orožje Borussie Dortmund. FOTO: Martin Rose/Reuters

Kylian Mbappe blesti v majici PSG. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

insta strahovito močno zaznamovala 21. stoletje in se prebila povsem na vrh najboljših nogometašev v 150-letni zgodovini te igre z žogo. Vrsto let sta bila abonirana na osvajanje individualnega priznanja zlata žoga, zabila sta neverjetno število golov in osvojila vse, kar se je osvojiti dalo v majicah klubov – Messi z, Ronaldo zmadridskiminToda leta so neizprosna. Portugalec jeArgentinec bo. Kljub profesionalnemu življenju in treningom ter neizmerni želji po igri bosta počasi, toda zanesljivo slej kot prej obesila nogometne čevlje na klin. Navijači že iščejo njuna morebitna naslednika, prav o tem pa je spregovoril tudi Ronaldo.»Težko je uperiti prst samo v enega igralca, gotovo pa je zanimivo opazovati mlajši rod, ki trka na največja vrata.ingotovo sodita med fante, ki prihajajo, oba sta odlična,« je prepričan najboljši nogometaš v zgodovini Portugalske, ki je začel vidnejšo kariero v majici lizbonskega, nato je izbral selitev na Otok.»Številni igralci lahko odigrajo odlično sezono ali dve, veliko težje je to ponavljati kontinuirano. Za to je treba veliko garanja in odrekanja,« je še zatrdilki bo letos branil naslov na evropskem prvenstvu s Portugalsko.»Upam, da me bodo navijači pomnili kot velikega nogometaša, kot nekoga, ki je trdo garal in vselej dal na igrišču svoj optimum, da je pomagal ekipi in soigralcem. Ocenjujem, da sem prav s tem zasluženo dobil,« je dodal Ronaldo.