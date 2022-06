Kdo uživa najmočnejše zaupanje Keka in kdo je junija razočaral

V nadaljevanju preberite:

Nogometna zveza Slovenije bo v naslednjih dneh ocenila vrednost dela, ki sta ga junija opravila selektor Matjaž Kek in njegov pomočnik Boštjan Cesar. Reprezentanca je spravila pod streho štiri tekme v desetih dneh, zato je že mogoče potegniti črto pod učinek fantov v dvobojih s Švedsko, Srbijo in Norveško. Svoje znanje je predstavilo 21 igralcev.

Ves čas sta preživela na igrišču le Jan Oblak in Jasmin Kurtić. Kdo je razočaral, kdo je navdušil, kakšen je rezultat bitke v napadu med Benjaminom Šeškom in Andražem Šporarjem? Komu neomajno zaupa Kek in kdo je dobil premajhno priložnost? V tekstu tudi podrobna statistika opravljenega v prvih štirih tekmah lige narodov.