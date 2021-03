Kek bo dobil na voljo spočitega Iličića

V nadaljevanju preberite:

Josip Iličić v Bergamu vsaj navzven na igrišču ne uživa več tako močno kot do trenutka, ko je prišlo do spora na relaciji trener-Gomez. Pred enim letom je sodil med tri najboljše nogometaše na svetu, ob letu osorej ne. Trener Gian Piero Gasperini mu odmerja igralni čas s pipeto, kar ima tudi dobro plat: selektor Matjaž Kek ga bo naslednji teden dobil na Brdo spočitega in željnega dokazovanja v tekmah s Hrvaško, Rusijo in Ciprom. Preverite, zakaj so novinarji prisodili Iličiću ocene 5, 5, 5 in 5,5.