Kek: Imamo dovolj svojih težav, s Slovaško se ne obremenjujemo

Danes je slovenska nogometna reprezentanca odpotovala na naslednjo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2022. V četrtek se bo v Trnavi pomerila s Slovaško, selektor Matjaž Kek pa je po zadnjem treningu na Brdu pri Kranju pojasnil, da se z varovanci osredotočajo predvsem nase, s Slovaki pa se ne obremenjujejo preveč.

Slovenska reprezentanca se je na Brdu pri Kranju pripravljala na zadnji tekmi kvalifikacij za SP 2022. Prva postaja bo v četrtek ob 20.45 gostovanje v Trnavi, v nedeljo ob 15.00 pa bo na vrsti še domača tekma v Stožicah s Ciprom.

Ne slovenska ne slovaška vrsta nimata več možnosti za preboj na mundial v Katar. Dva kroga pred koncem sta z desetimi točkami na tretjem in četrtem mestu v skupini H. Vodi Rusija z 19 točkami, 17 jih ima Hrvaška.

»Vse te težave v zadnjem času so vplivale na naše načrte. Kartoni, poškodbe, bolezni ... Zanesljivo je zaradi vsega tega treba pričakovati spremembe v prvi enajsterici, priložnost bo dobilo kakšno novo ime. Upam, da bo ta rotacija uspešna. Zavedamo pa se kakovosti nasprotnika,« je na spletni novinarski konferenci dejal Kek.

»Treba je izkoristiti vsako priložnost, da se pride do organizacije v igri in upam, da bomo tu uspešni. Težave so, a kar se tiče moštva, apeliram na vsakega posameznika in upam, da ne bo tega, da kdo ne bi bil motiviran za tekmo,« je še dodal Kek.

Andraž Šporar dobro pozna Slovaško. FOTO: Darrin Zammit Lupi/ Reuters

Še enkrat je poudaril, da tekmovalnega naboja sicer ni več, a to ne bi smelo vplivati na tekmo. »Upam, da bomo kljub temu, da nimamo več možnosti za uvrstitev na SP, imeli kakovostno tekmo, verjetno z nekaj spremembami v obeh postavah. Imamo osnovne podatke o Slovaški, a imamo toliko težav, da se s tem ne ukvarjamo, največ se ukvarjamo sami s seboj.«

»Pričakujem težko tekmo, čeprav nimamo več možnosti, da se uvrstimo na SP. Želimo končati z dvema zmagama, gremo na Slovaško in bomo storili vse, da dobimo te tri točke,« pa je pred prihajajočo tekmo dejal Andraž Šporar. Glede na njegovo slovaško nogometno klubsko preteklost se ni mogel izogniti vprašanjem o dodatnih motivih in stikih z bivšimi soigralci.

»Bil sem v stiku z bivšimi soigralci iz Slovana. Naboj bo pravi, šale pa bodo tokrat v ozadju. Slovaška je kakovostna ekipa, a tudi mi imamo svojo kakovost,« je o svojih slovaških izkušnjah dejal Šporar, ki je nato pričakovanja pred tekmo s slovaškimi novinarskimi kolegi strnil tudi v slovaščini.