Kek in Iličić razmišljata predvsem o Sloveniji in njeni beri točk

Matjaž Kek pričakuje dobro igro bna tekmi s Slovaško. FOTO: Jure Eržen/Delo

Pričakuje kakovostno tekmo

Popraviti ciprske napake

Josip Iličić je zadovoljen, da ostaja pri Atalanti. FOTO: Peter Powell/Reuters

Slovensko nogometno reprezentanco v sredo ob 20.45 v Stožicah čaka četrti nastop v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. Tekmica bo Slovaška, selektorpa je na zadnji novinarski konferenci poudaril, da razmišljajo predvsem o sebi.»Osredotočeni smo na prvega tekmeca, izhodišče pa je ob tako kratkih pripravah za vse enako. Razmišljamo o točkah, ki jih potrebujemo. V zadnjem tekmovalnem terminu smo imeli dobre in slabe strani. Ampak pri nabiranju točk je potrebna stanovitnost,« je dejal Kek.Dodal je, da je vseh 25 igralcev zdravih in se poteguje za mesto v moštvu za jutrišnjo tekmo, razen kaznovanega. »Dovolj igralcev je vpoklicanih, da ga bodo lahko nadomestili. Pripravili bomo nekaj drugega, ampak pomembno je, da bomo na sredini igrišča dovolj agresivni, da bomo poskušali dobivati dvoboje ena na ena in druge žoge.«Slovenija je danes opravila edini trening v polni zasedbi, potem ko sta se šele v ponedeljek zvečer priključilain. »Veliko bolj kot trening je zdaj pomembna psihična priprava, glava, optimizem, neskončna želja po uspehu. To lahko marsikaj nadomesti,« je ob pomanjkanju pripravljalnih dni poudaril Kek. Dodal pa je, da se v reprezentanci zavedajo pomembnosti tekme in da je treba dati od sebe vse in še malo več, šele potem lahko računajo na uspeh.»O tekmecih vemo dovolj, njihovi igralci so pravi, toda tudi mi imamo prave igralce. Pričakujem kakovostno tekmo in kakovostno Slovenijo. Pozitivno je to, da ima vsak veliko željo za igranje. Je pa jutrišnji izziv ogromen. Slovaška je vredna vsega spoštovanja, toda na prvem mestu v razmišljanju je Slovenija,« je še povedal Kek.Podobno razmišlja tudi dobro razpoloženi: »Zavedamo se pomembnosti tekme, verjamem, da se bomo tako tudi odzvali. Zadnjo kvalifikacijsko tekmo smo odigrali pod pričakovanji, toda v nogometu se napake dogajajo. Upam, da jih bomo jutri popravili in prikazali dobro predstavo.«Opozoril je, da so mogoče preveč lahkotno vzeli tekmo proti Cipru ter da so mogoče tudi fizično padli. »To pa se pozna na takšnih tekmah. Lahkih tekem in tekmecev ni in upam, da se takšne predstave kot na Cipru ne bodo več ponovile,« je dejal Iličić, ki je dodal še, da je zadovoljen, da ostaja pri Atalanti.»Prvič v karieri nisem izpustil niti enega treninga na pripravah. Počutim se odlično, toda to je treba pokazati tudi na igrišču. Moramo pa najprej sami pri sebi razčistiti, koliko si želimo te zmage. Če se ne moremo motivirati na takšnih tekmah, ne vem, na katerih se potem lahko. Pred nami je reprezentanca, ki je igrala na evropskem prvenstvu,« je še povedal Iličić.Slovensko vrsto po tekmi s Slovaško v soboto v Stožicah čaka še obračun z Malto, 7. septembra pa še gostovanje pri Hrvaški v Splitu. Po treh tekmah ima tri točke, tri manj od vodilnih Hrvaške in Rusije ter dve manj od Slovaške.