Kek in Mijatović med sanjami in nočno moro

Naslednje evropsko prvenstvo v nogometu bi bilo lahko eno najboljših v bogati zgodovini turnirjev. Nemčija tradicionalno velja za brezhibno organizatorico spektaklov, gotovo bodo razprodane vse tekme, ob tem bo euro 2024 prvi povsem »zeleni« tovrstni dogodek, udeležba na paradnem plesu Uefe pa bo ozaljšala finance vseh 24 udeleženk. Tudi Slovenci vedo, da morajo biti »za vsako ceno« del gala dogodka, zato nestrpno pričakujejo nedeljski žreb kvalifikacijskih skupin v Frankfurtu.

V članku preberite, kakšna nevarnost preži na Slovence pred žrebom v Frankfurtu, kako močne tekmece jim lahko nameni Fortuna, kdo bo sodeloval na vselej nepredvidljivem plesu kroglic in kaj si lahko obetajo v slovenskem taboru. Kaj sta nedavno napovedala selektor Matjaž Kek in predsednik NZS Radenko Mijatović in kaj jima je naložil predsednik Uefe Aleksander Čeferin?