Kek pred Slovaško prečrtal veterana, a ostaja na preži

Na Brdu pri Kranju je selektor Matjaž Kek začel boj za obstanek v skupini B lige narodov. Naloga je znana, na dveh tekmah s Slovaško bo Kek stavil na preizkušena imena. Na spisku ni novincev, nekaj igralcev iz mlade reprezentance je še na čakanju.

»Nasprotnik je primerljiv z nami, mogoče ima celo nekaj več zvenečih imen, evropsko prvenstvo so odigrali zelo dobro. To je nasprotnik, s katerim smo že imeli težave, a tudi odigrali dobro. Imamo en sam cilj, to je obstanek v B skupini lige narodov, seveda tudi s pripravo in pogledom na kvalifikacije za SP 2026,« je za uvod dejal Kek.

Spisek, reprezentanca, nogomet Foto N. Gr.

Znova nekaj igralcev nima največje minutaže, a stanje v izbrani vrsti ni slabo. »Nekaj je težav glede kadra, nekaj igralcev ima že tradicionalno nižjo minutažo, kar pa ni alibi, nekaj je tudi poškodb. Je še nekaj igralcev »na čakanju«, upam, da ne bo treba reagirati. Zbor ima tudi reprezentanca U21 in če bomo potrebovali spremembe, bomo reagirali z nogometaši iz mlade izbrane vrste,« zagotavlja Kek.

Nato je šel nekoliko bolj v podrobnosti: »Vprašljiv je David Brekalo zaradi poškodbe rame, a ga pričakujem v ponedeljek na zboru. Ostali so v redu, Andraž Šporar je začel redno igrati, zato ni Benjamina Verbića, ker je igral premalo. Vanja Drkušić dobiva minute, Jan Mlakar je začel igrati, Petar Stojanović je imel najmanjšo minutažo, a vem, da bo šel Peki 'na glavo' že na prvem treningu.«

Prihodnji teden v ospredje znova prihaja reprezentančni nogomet. Marčevski tekmi za Slovenijo nosita veliko rezultatsko težo, v igri je obstanek v skupini B lige narodov in posledično boljši in bolj atraktivni tekmeci v naslednji sezoni tega tekmovanja, z enim očesom pa reprezentanti že pogledujejo tudi proti začetku kvalifikacij za SP.

»Zagotovo sta tekmi s Slovaško pomembni, glavni cilj letošnjega leta pa je preboj na SP 2026, o tem vsi razmišljamo in za to delamo,« je pred tedni v pogovoru za Delo poudaril novi slovenski bundesligaš David Zec, ki se je dobro znašel pri Kielu.

Prvo tekmo dodatnih kvalifikacij bo Slovenija v četrtek, 20. marca (20.45) odigrala v Bratislavi, povratna tekma bo tri dni pozneje (18.00) v Stožicah.