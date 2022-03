Kek razširil arzenal za junijski maraton, zdaj išče prave topove

V nadaljevanju preberite:

Kako uspešno je končala slovenska nogometna reprezentanca turnir v Dohi? Kaj je preveril v Katarju selektor Matjaž Kek in zakaj mu bo to prišlo prav tudi junija? Kaj smo pogrešali v tekmah s Hrvaško in Katarjem in kje zeva največji manevrski prostor za napredek v igri Slovenije? Preverite tudi, kaj menijo o učinku Slovenije ob Perzijskem zalivu pesimist, optimist in realist.