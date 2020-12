Kekovi fantje za puščavski mundial s starimi znanci

Slovenija na pomembni tekmi še ni premagala Hrvaške, Rusijo in Slovaško pač.



V dodatne kvalifikacije se lahko uvrsti tudi kot zmagovalka skupine lige narodov.



Vseh deset tekem bo odigranih med marcem in novembrom, kar bo hud zalogaj.

Idealnih skupin ni, vse je odvisno od nas

Slovenski selektor Matjaž Kek: »Skupina je zanimiva zaradi naših sosedov, pa Slovakov in Rusov, s katerimi je Slovenija že igrala v kvalifikacijah. Iz zadnjih bobnov smo dobili najbolje rangirana tekmeca. Lahko bi bilo bolje, lahko slabše. Idealnih ali najslabših skupin ni. Vsi so močni, vsi imajo cilj uvrstitev naprej. Jasno je, da Slovenija ni favorit, ne nazadnje imamo svetovne podprvake, Slovake, Ruse, ki se uvrščajo na velika tekmovanja, pa tudi Ciper in Malta sta spoštovanja vredna. A mi moramo razmišljati o tem, kako čim bolje delovati. Tudi format tekmovanja je zanimiv, tri tekme takoj v prvem terminu in tudi na to se bo treba zelo dobro pripraviti. Šli bomo na valovih zmernega optimizma iz lige narodov, vendar z jasnim zavedanjem, da moramo biti na veliko višji ravni.«

kvalifikacije SP 2022

Slovenci so se z zmago proti Rusiji uvrstili na SP 2010. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Matjaž Kek je preporodil slovensko reprezentanco, ki pa še ima rezerve. FOTO: Jure Makovec/AFP

2

nastopa na SP je doslej zbrala Slovenija, v letih 2002 in 2010

Slovenci so na SP debitirali leta 2002. FOTO: Sergio Perez/ Reuters

Težka pot čaka slovenske nogometaše na poti do svetovnega prvenstva v Katarju. Žreb reprezentancini bil ravno naklonjen. Za vsaj drugo mesto v kvalifikacijski skupini H – to vodi v dodatne kvalifikacije – se bo Slovenija merila s Hrvaško, Slovaško, z Rusijo, s Ciprom in z Malto.Lahko selektor Kek, ki je fante popeljal na SP 2010 v Južni Afriki, ponovi podvig? Vse je mogoče, pravi Mariborčan, ki ima v rokavu morda pomembnega aduta, na puščavski mundial je mogoče priti tudi z obvozom, skozi ligo narodov, v kateri so Slovenci pokazali vzpon.Niti ena reprezentanca ne sodi v kategorijo tistih, ki jih je mogoče vnaprej odpisati v boju za točke, tudi Malta ne, še manj Ciper. Slovenci z južnimi sosedi nimajo dobrih izkušenj, a morda bo jeziček na tehtnici na slovensko stran prvič nagnil prav Kek, nekdanji hrvaški prvak z Rijeko. Bolj mešane občutke imajo naši nogometaši s Slovaki, zelo dobre pa z Rusi, ki so jih izločili v »play-offu« za SP 2010, ko je bil Kekov junak v Ljudskem vrtuFifa je žreb v Zürichu zaradi pandemije koronavirusa izvedla na virtualnem dogodku, kroglice sta iz bobnov (Slovenija je bila v četrtem) vlekla nekdanja nogometna zvezdnika, Nizozemecin Italijan. Njuni roki bi lahko bili tudi bolj naklonjeni Slovencem, ki Hrvaške na resni tekmi še niso premagali. Res pa je, da Hrvaška ni več takšna sila kot pred dvema letoma, ko je bila celo druga v Rusiji, tudi ne kot leta 1998, ko je bila tretja v Franciji.Od Slovaške je bila Slovenija boljša v kvalifikacijah za SP 2010, a slabša za SP 2018, sta si pa slovanski reprezentanci nazadnje razdelili zmagi. Ciper in Malta sta lahko nevarna zlasti na domačem igrišču, vendar ne bi smela ogroziti slovenskih ciljev.Evropi pripada 13 mest na mundialu v Dohi in okolici, ki bo zaradi temperatur tokrat šele jeseni in pozimi, med 21. novembrom in 18. decembrom 2022. V boj se bo 24. marca podalo 55 reprezentanc. Za prihodnje leto so predvideni štirje cikli s po tremi tekmami marca in septembra ter po dvema oktobra in novembra, kar bo glede na to, da bo 24 reprezentanc poleti igralo na EP, zelo obremenjujoče za mnoge nogometaše, ki že v klubih težko prenašajo napore.V tem lahko morda Slovenija išče primerjalno prednost, saj bodo Hrvaška, Slovaška in Rusija tam nastopile. Za Slovence je možnost prihoda v dodatne kvalifikacije – te bodo konec marca 2022 – skozi ligo narodov, saj je v njej osvojila prvo mesto (tako kot tudi Francija, Belgija, Italija, Španija, Wales, Avstrija, Češka in Madžarska).Težava pa je v tem, da bo prostora samo za dva najboljša zmagovalca, ki v kvalifikacijah ne bosta končala na prvih dveh mestih. V isti skupini so se znašli Belgija, Wales in Češka, Madžarska pa bo težko končala pred Anglijo in Poljsko, zato se na to pot ni za zanašati, čeprav obstaja. Bržčas bo treba osvojiti vsaj drugo mesto, kar bo precej težko. Hrvaška je na Fifini lestvici 11., Slovaška 33., Rusija 39., Slovenija 62., Ciper 100. in Malta 176.Svetovni podprvaki Hrvati ne bežijo od vloge favoritov: »Iz drugega in tretjega bobna smo dobili Slovaško in Rusijo, prav ti dve bosta naši največji tekmeci. Tudi druge tekme ne bodo lahke, a Hrvaška je favorit. Slovenija se je dvignila in napreduje pod vodstvom Matjaža Keka, ki nas zelo dobro pozna. Prav gotovo bodo imeli Slovenci kot naši sosedi posebno motivacijo, da pokažejo svojo kakovost,« je povedal selektor