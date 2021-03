Keku je zaradi hrvaške zgodbe pogosteje brnel telefon

Jan Oblak verjame v ekipni duh. FOTO: Reuters

»O rezultatu ne razmišljam, ta te nagradi za dobro delo, ali kaznuje, če nisi pravi. Škoda, da ne bo polnih tribun, ampak tako je že več kot leto dni. So pa Stožice posebne in nam vedno dajo dodatno moč,« pred jutrišnjo prvo tekmo v kvalifikacijah za SP 2022 v Katarju proti Hrvaški razmišlja kapetan, ki je konec tedna v Španiji ubranil 11-metrovko in je očitno v vrhunski formi.Vratar glavnega aduta slovenske vrste vidi v kolektivni igri. »V ligi narodov in tudi kvalifikacijah za EP smo zgradili ekipni duh, ki nam je v prejšnjih letih morda manjkal. Smo ena ekipa, ena garderoba. Samo če bomo igrali vsi za enega in eden za vse, imamo možnosti za dober rezultat in lepo prihodnost,« poudarja zvezdnik vodilne ekipe la lige Atletica iz Madrida.Besedo na novinarski konferenci je zatem prevzel selektor. »Ljubše mi je proti najmočnejšemu tekmecu začeti cikel. Vemo, kdo prihaja. Hrvati imajo kakovost in rezultate. Toda razmišljati moramo predvsem o sebi, kot je že dejal Jan. Te kvalifikacije so specifične, takoj imamo tri tekme, za pripravo pa smo imeli namesto petih dni samo dva. Temelj vsega je, da imamo zdrav odnos drug do drugega. Zadovoljen sem, s kakšno vnemo so prišli fantje. Z voljo se da storiti marsikaj. Ne bo pa dovolj samo, če bomo šli na glavo. Treba bo tudi razmišljati in igrati pametno. Nekaj je igrati s tekmeci iz skupine C lige narodov, nekaj drugega s svetovnimi podprvaki,« opozarja Kek, ki redno spremlja igralce po klubih. »Pri Sloveniji nikdar ne bo idealno. Dobro je, da so vsi zdravi in da ni poškodb. Kakšno dilemo ali dve bomo razrešili danes po treningu ali pa jutri tik pred tekmo.«Mariborčan ne vidi prednost za Slovenijo v tem, da je bil trener Rijeke in z njo tudi hrvaški prvak. »Nekaj več je zanimanja hrvaških novinarjev, ki še vedno imajo mojo telefonsko številko. Se pa tekme morda zato še bolj veselim, veselim se srečanja z ljudmi, ki so bili del moje hrvaške zgodbe,« bodo čustva vendarle malce močnejša pri Keku, ki o Hrvatih ni izgubljal veliko besed: »To je že zgrajena reprezentanca, ki jo odlično vodi. Ostali so v skupini A lige narodov, kar ni mala stvar. Mi pa smo prišli iz četrtega bobna. Je pa v nogometu na srečo mogoče premagati tudi močnejšega nasprotnika.«