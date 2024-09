Ker se je premalo trudil, je Kylian Mbappe slišal nekaj krepkih besed

V taboru nogometnih svetovnih podprvakov Francozov je po prvem domačem porazu po 70 letih proti Italiji (1:3) prišlo do ostrega soočenja v slačilnici, je poročal l'Equipe. »Film je počil« vratarju Miku Maignanu, sicer št. 1 italijanskega velikana Milana. V slačilnici si je vzel dve minuti in igralcem nalil čistega vina. Očital jim je pomanjkanje predanosti in slab odnos do reprezentančnega dresa. Postavni Maignan se je najbolj lotil prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja in Antoina Griezmanna.

Z besedami, da kar je bilo rečeno v slačilnici, tam tudi ostane, in da ni razlogov za skrb, je vratar dal pojasnilo za dogodek v garderobi, kjer je bilo veliko bolj vroče, kot je bilo misliti. Zapisi francoskih medijev o Maignanovem izbruhu niso bili iz trte izviti, kar so potrdile besede branilca Ibrahima Konateja.

»Lahko povzamem le to, da kar je bilo povedano, imamo vrhunske posameznike, ki jih moramo postaviti v službo moštva,« je pritrdil namigom o sporu v slačilčnici Liverpoolov član in pomiril starsti pred današnjo drugo tekmo v ligi narodov v skupini A2 proti Belgiji v Lyonu. »Zdaj je tega konec, pokazati moramo odziv,« je povedal nekdanji član Leipziga.