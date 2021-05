Kevin Kampl čaka na Borussio Dortmund

Leipzig z golom Šveda Emila Forsberga v zadnji minuti podaljška z 2:1 v gosteh premagal Werder in se kot prva ekipa uvrstil v finale nemškega nogometnega pokala. Tekmec ekipe Kevina Kampla, ki je igral vso tekmo, bo znan nocoj, ko se bosta pomerila Borussia Dortmund in Kiel. Finale bo 13. t. m. v Berlinu.



Leipzig je v dramatični tekmi povedel z golom Južnokorejca Hee-Changa Hwanga v 92. minuti, Leonardo Bittencourt je v 105. minuti izenačil, v 120. pa je zmago Kamplovi ekipi zagotovil Forsberg. Kampl je v 99. minuti dobil rumeni karton in bi se v finalu lahko pomeril proti svojemu nekdanjemu moštvu Borussii.



Oba strelca zmagovalcev sta v igro vstopila iz klopi le nekaj minut pred goloma, Forsberg v 114. minuti, Hwang pa v 90. Tudi Bittencourt ni začel v prvi enajsterici, na igrišče je prišel v 73. minuti.



Leipzig bo imel sredi maja v nemški prestolnici priložnost, da osvoji prvo pomembno lovoriko v klubski zgodovini; leta 2019 je bil v finalu pokala prvič poražen.

