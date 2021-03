Kevin Kampl v pičlem letu dni načrtuje že tretji angleški skalp

V nadaljevanju preberite:

Katalonski mediji Sport, Mundo Deportivo in Vanguardia se intenzivno ukvarjajo z ugibanjem o tem, kako močno vez z Lionelom Messijem je stkal predsednik Barcelone Joan Laporta in kdo se je z njim bolj vidno rokoval pred čarterskim poletom v Pariz, manj pa z možnostjo za senzacijo v Parizu (1:4). Bolj realno je pričakovati napeto tekmo v Budimpešti, ki bo danes gostila še drugi del dvoboja med Leipzigom in Liverpoolom (0:2).