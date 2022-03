Keylor Navas bo z družino gostil 30 beguncev

Kot je poročal RMC Sport, so Navasovi domačo kinodvorano spremenili v prostor z ležišči, begunce pa nameravajo oskrbeti tudi z obleko in hrano, ki jo pogosto pripravlja žena enega najboljših vratarjev tega tisočletja Andrea Salas. Prav Salasova je na družabnih omrežjih v zadnjih tednih pogosto pozivala k zbiranju pomoči za Ukrajince, ki so zapustili državo po invaziji ruske vojske in začetku oboroženih spopadov.

»Roke, ki dajejo, ne bodo nikoli prazne. Naj začutijo ljubezen sredi toliko bolečine,« je še zapisala Salasova. Družini je na pomoč priskočila dobrodelna organizacija s sedežem v Barceloni, ki je v Krakov na Poljsko odpeljala nujne potrebščine, ob vračanju prek Pariza pa je na novem naslovu pustila 30 oseb.

Navas se trenutno s kostariško reprezentanco mudi na tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo, Kostaričani se bodo zvečer pomerili z El Salvadorjem, nato bodo gostili Združene države Amerike.