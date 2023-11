Kidričani v izdihljajih tekme do točke proti Bravu

Uvodna tekma 16. kola državnega prvenstva v nogometu se je med Aluminijem in Bravom razpletla z neodločenim izidom 1:1 (0:1). Zasedba iz Ljubljane, ki je imela od 36. minute igralca manj na igrišču po izključitvi Matica Ivanška, je zadržala peto mesto na razpredelnici, Aluminij pa je za zdaj napredoval na osmo.

Nogometaši Brava so na najboljši možni način odprli tekmo v Kidričevem in že v peti minuti prešli v vodstvo. Po kotu z desne strani je bil v kazenskem prostoru najvišji nekdanji igralec Aluminija Nemanja Jakšić, ki je s strelom z glavo je premagal domačega vratarja Jana Petka.

Izbranci domačega trenerja Roberta Pevnika so po prejetem zadetku prevzeli pobudo, a njihova premoč na igrišču je bila jalova. V prvi polovici tekme so si prvo priložnost za zadetek priigrali v 30. minuti, ko se je po kombinirani akciji in globinski podaji Sandra Jovanovića v lepi priložnosti znašel Gašper Jovan, žoga pa je zavoljo njegovega slabega strela zletela mimo leve vratnice nezaposlenega gostujočega vratarja Matije Orbanića.

Glavni sodnik Aleksandar Matković je med 33. in 36. minuto pokazal Ivanšku dva rumena kartona, tako da so imeli Šiškarji v nadaljevanju igralca manj na igrišču. Pričakovano so se še bolj pomaknili v obrambo.

Gostitelji so v drugi polovici tekme prvič zagrozili v 49. minuti, žoga pa je po strelu Bambe Sussa z desetih metrov zletela prek vrat Šiškarjev. V 88. minuti so domači nogometaši vendarle izkoristili terensko premoč in izenačili. V gneči pred vrati gostov se je žoga odbila do Tina Matića, ki jo je spravil za hrbet Orbanića. V sodnikovem podaljšku so imeli priložnost za zmago, po podaji Gašperja Jovana z leve strani pa je Sandro Jovanović iz lepega položaja streljal prek vrat.

Bravo bo v naslednjem kolu gostil Muro, Aluminij pa bo gostoval pri Rogaški. Obe tekmi bosta 2. decembra.

Izid 16. kola 1. SNL

Aluminij – Bravo 1:1 (Matić 88.; Jakšić 5.)

Sobota

Kalcer Radomlje – Rogaška (15.00)

Koper – Domžale (17.30)

Nedelja

Maribor – Celje (15.00)

Olimpija – Mura (17.30)