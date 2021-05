Kidričanom pomembne tri točke

1. SNL, 35. krog

Nogometaši Aluminija so v 35. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Bravo s 3:0 (2:0). Strelci so bili Mujan (4.), Prša (21.) in Jakšić (59.). Kidričani so dosegli pomembno zmago, s katero so se praktično že izognili dodatnim kvalifikacijam za obstanek v 1. SNL. Začasno so napredovali na šesto mesto.Aluminij : Bravo 3:0 (2:0)15.00 Mura - Domžale17.15 Koper - Maribor19.30 Gorica - Celje20.30 Olimpija - CB24 Tabor Sežana