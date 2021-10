Nekdanji angleški zvezdnik potrebuje presaditev jeter

Nekdanji angleški reprezentančni vezist Kieron Dyer potrebuje presaditev jeter, je v nedeljo sporočil njegov klub Ipswich Town. Dyer je prvi njem delal kot trener ekipe mlajših nogometašev do 23 let, pri 42-letih pa je moral opraviti preiskave v bolnišnici. Ze so razrile, da ima primarni sklerozirajoči holangitis in da potrebuje presaditev jeter.

»Na žalost so mi pred nekaj leti diagnosticirali bolezen jeter, zaradi katere bi nekega dne potreboval presaditev. V naslednjem tednu bodo rezultati testov potrdili, kdaj bom moral iti skozi ta postopek. Vidim se kot zelo pozitivno osebo, ki bo premagala ta manjši zastoj. Zelo sem hvaležen klubu, navijačem in širši javnosti za njihova sporočila podpore v preteklem tednu,« je dejal nekdanji nogometaš, ki je pred časom priznal, da je bil pri 11 letih starosti žrtev spolne zlorabe v družinskem krogu.

Dyer, ki je zbral 33 nastopov za Anglijo, je svojo kariero začel pri Ipswichu, nato pa je igral za Newcastle, West Ham, Queens Park Rangers in Middlesbrough.