Klobuk dol Muri, Ronaldu, Messiju – in Tavaresu!

V nadaljevanju preberite:

Miha Blažič sodi med slovenske nogometne legionarje, ki so v zadnjih letih igrali najbolj standardno. V majici Ferencvarosa se je uveljavil tako pri naših zahodnih sosedih kot v evropskih pokalih. V spomladanski del sezone ga bo popeljal nekdanji ruski selektor Stanislav Čerčesov, prej ga je vodil nekdanji ukrajinski as Sergej Rebrov. Preverite, kako komentira aktualni trenutek kluba Blažič in kaj meni o nekdanjih soigralcih, o Marcosu Tavaresu, proti kateremu je igral največ tekem, in o dejstvu, da je letos izpadel iz udarne enajsterice slovenske reprezentance.