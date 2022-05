Klopp: Haaland je, žal, res zelo dober nakup Cityja

Bolj kot torkova večerna tekma v Birminghamu, kjer se je Liverpool pomeril z Aston Villo, ki jo vodi nekdanji kapetan rdečih Steven Gerrard, je na Otoku včeraj odmeval napovedan prestop Erlinga Haalanda. Norveški zvezdnik dortmundske Borussie se mora z novimi delodajalci dogovoriti le še za podrobnosti v pogodbu, potem ko je City sporočil, da je aktiviral Skandinavčevo odkupno klavzulo (59,7 milijona evrov), več deset milijonov pa bodo morali sinje modri plačati v dodatkih (tudi) Haalandovemu očetu, sicer nekdanjemu nogometašu kluba iz Manchestra Alf-Ingeju Haalandu.

Če bo vse potekalo po načrtih, bo 1. julija 21-letni Erling Haaland postal novi član Cityja, ki se trenutno še krčevito bori za državni naslov z Liverpoolom. Finalisti lige prvakov, ki jih ta konec tedna čaka tudi finale pokala FA s Chelseajem, so po preobratu premagali Aston Villo z goloma Joela Matipa in Sadia Maneja ter se s tekmo več spet izenačili na vrhu lestvice z branilci naslova.

»Koliko jih bo Haaland izboljšal? Zelo močno,« je iz Birminghama sporočil Klopp. »Dober igralec, dober igralec. City nikoli ni bil in nikoli ne bo ekipa, ki tekme zmaguje zaradi enega igralca. Igrajo na specifičen način. Erling bo nenadoma spoznal, da bo veliko golov dosegel na oddaljenejši vratnici, ko bo le podstavil nogo. To mu bo zelo všeč. Bodo tudi druge situacije. A res je zver. Nekajkrat je bil poškodovan pri Dortmundu, a ko je nared, je res prava zver. Žal gre za res dober nakup (Man. Cityja, op. a.),« je nadaljeval.

»V moji glavi smo za Cityjem pred zadnjo tekmo zaostajali za šest točk, zmagali smo, oni so izubili, mi pa smo pred to tekmo potrebovali tri točke. S takšno miselnostjo sem danes prišel sem, to pomeni, da jih še vedno lovimo kot nori. Iskreno povedano tako razmišljam zato, ker sem malce neumen, a izvrstno deluje. Tudi fantje so vabljeni, da mi sledijo na tej poti, tako da res ne bomo zapravljali energije in razmišljali: 'Upajmo, da izgubijo ...' Mi le vemo, da moramo zmagati. To se niti slučajno ni spremenilo. Zdaj se moramo regenerirati, res regenerirati in odigrati finale pokala FA, ker povsem jasno nikjer ni milosti, v to situacijo smo se z uvrstitvijo v vsa finala spravili sami, kar je absolutno gromozanski dosežek.«

Gerrard: Dobro je, da se bo John Moss upokojil

Nekaj skrbi je povzročila poškodba obrambnega vezista Fabinha, ki je moral zaradi težav s stegensko mišico iz igre že v prvem polčasu dvoboja z Aston Villo. Do finala lige prvakov, Liverpool se bo na štadionu Stade de France v pariškem Saint-Denisu pomeril z Real Madridom, sta le še dobra dva tedna (28. maj).

»Ne vem, če bo nared (za tekmo s Chelseajem, op. a.). Začutil je mišico, a ne preveč. Precej je pozitiven, a nisem prepričan, kako si lahko s to informacijo pomagam, če sem iskren,« je še povedal Klopp.

Gerrard, legenda Liverpoola, po tekmi ni skrival zadovoljstva nad odločitvijo glavnega sodnika Jona Mossa, da se po koncu sezone poslovi od sojenja, potem ko je z več odločitvami poskrbel za nezadovoljstvo polnih tribun Villa Parka.

»Komentar sojenja? Brez komentarja. Upam le, da bodo tekmo pregledali. Samo to bom rekel. Upam, da bovo Jonovo predstavo analizirali. Poslušajte, ne želim zabresti v težave in ne želim biti surov. Izgubili smo tekmo, Liverpool je proti nam dosegel dva gola in to moramo analizirati. Ne želim prikrivati nobenih pomanjkljivosti, a postavili ste mi vprašanje, jaz pa sem rekel, da upam, da bodo predstavo sodnika analizirali. Da se bo po koncu sezone upokojil? Res? Dobro.«