Klopp išče pot iz brezna, Barca leti na Messijevih krilih

Jutri se bo nadaljevalo največje klubsko tekmovanje, Uefina liga prvakov. Že prvi dan prinaša dva izjemna dvoboja, Barcelona vs PSG in Leipzig vs Liverpool. V sredo bosta še dve tekmi. Iz kakšnih izhodišč se na evropsko sceno podajajo klubi? Bo Messi nadaljeval strelski pohod, ali bo Pochettino nadaljeval zmagoviti niz? Bo Klopp dočakal zmago, ki bi angleške prvake vrnila na pravo pot? Bo Juventus dobil zadoščenje, potem ko se mu scudetto vse bolj izmika?