Klopp v paniki, junaku kamermanu bo plačal veliko pijač

Slavni nogometni trener Jürgen Klopp je zelo navezan na ženo Ullo, ki jo je spoznal na oktoberfestu leta 2005, priznal je, da je vplivala na marsikatero njegovo odločitev. A malo je manjkalo, pa bi se moral zagovarjati pred srčno izbranko.

Med proslavljanjem zmage Liverpoola proti Newcastlu s 4:2 je namreč v mokri travi izgubil poročni prstan. Neuspešno ga je iskal, dokler mu na pomoč ni priskočil kamerman in ga rešil iz zadrege, ko ga je usmeril na pravo mesto.

»Brez pomoči kamermana mi nikdar ne bi uspelo. S tem si je prislužil veliko zastonj pijač, je moj junak za leto 2024,« se je pošalil Nemec, ki je poljubil prstan, nato pa nadaljeval s slavjem. Liverpool se je utrdil na prvem mestu v premier league, ima štiri točke prednosti pred Aston Villo in pet pred Manchester Cityjem in Arsenalom.

To sicer ni bilo prvič, da je Klopp izgubil poročni prstan. »Pred leti me je rešil profesionalni potapljači, saj se je zgodilo v vodi. Od časa do časa izgubim kakšen kilogram in takrat mi prstan lahko odpade. Ne dam veliko na nakit, ampak brez tega ne morem živeti.«

Ulla je Kloppova druga žena, s Sabine ima 35-letnega sina Marca, bivšega nogometaša. socialna delavka in otroška pisateljica Ulla pa ima sina Dennisa iz prejšnjega zakona.