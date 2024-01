Goli deževali na Anfieldu, nepričakovani junak prinesel olajšanje rdečim

Prva tekma v letu 2024 v angleški premier league je bila spektakularna in je napovedala dramatičen boj za naslov. Deževalo je na Anfieldu, v drugem polčasu so deževali zadetki v obeh mrežah. Liverpool je s 4:2 (0:0) premagal Newcastle United in se utrdil na prvem mestu na lestvici.

Zasedba trenerja Jürgena Kloppa do treh točk ni prišla zlahka, sprožila je kar 35 strelov na vrata Slovaka Martina Dubravke, a do 74. minute je bil izid izenačen pri 1:1. Odločilni zadetek je dosegel nepričakovani junak, 22-letni Curtis Jones, otrok Liverpoolove akademije.

Na 3:1 je štiri minute kasneje povišal Cody Gakpo, po znižanju na 2:3 (Sven Botman, 81.) je piko na i z enajstih metrov postavil Mohamed Salah (86.). Dubravka je v kazenskem prostoru pokosil Luisa Diaza. To je bil 150. prvoligaški gol Salaha v Liverpoolovem dresu.

Mohamed Salah je zastreljal 11-metrovko, a vseeno vpisal dva gola. FOTO: Carl Recine/Reuters

Egipčan Salah, ki odhaja na afriško prvenstvo, je v prvem polčasu zapravil kazenski strel, Liverpool pa je v vodstvo popeljal v 49. minuti, ko je izkoristil podajo Darwina Nuñeza. V 54. minuti je izenačil švedski zvezdnik Alexander Isak.

Dobra novica za premočenega Kloppa je bila tudi vrnitev rekonvalescenta, svetovnega prvaka Alexisa Mac Allistra.