Klopp: Ne bomo podcenjevali Villarreala

Villarreal so morda podcenjevali nogomteaši Juventusa in Bayerna, ki ju je španski prvoligaš izločil na poti do presenetljive uvrstitve v polfinale, a Liverpool te napake ne namerava storiti, je dejal Jürgen Klopp. »Rumena podmornica« se je po 18 letih spet prebila vse do polfinala najelitnejšega evropskega tekmovanja, takrat je bil zanjo v dramatičnem slogu usoden londonski Arsenal, rumeni pa so lani seveda igrali in zmagali v velikem evropskem finalu, finalu evropske lige, ko so bili boljši od velikega Liverpoolovega tekmeca Manchester Uniteda.

»Morda so imeli manjšo prednost, Juve in Bayern so jih morda podcenjevali, a to se nam ne bo pripetilo. Želijo sodelovati v finalu, a za nas je ta tekma enako pomembna,« je pred sredino tekmo na štadionu Anfield pred novinarji napovedal Klopp. »Nekaj posebnega je. Noro ... Izjemno velika tekma. Tako veliko trenerjev in igralcev trdo gara celo življenje, pa se temu niti ne približa. To moramo ceniti in v tem uživati.«

Prenos odprtega dela treninga nogometašev Liverpoola pred sredino tekmo z Villarrealom:

Kolega Unaija Emeryja, ki je bil s Sevillo za njegov Liverpool usoden v finalu evropske lige leta 2016 v Baslu (1:3), je Klopp označil za trenerja svetovnega ranga, čigar moštvo se je v vsakem trenutku tekme sposobno prilagoditi na dogodke na zelenici.

Igra Villarreala je »vau«

»Do potankosti smo analizirali Villarreal. Takšno je tudi moje spoštovanje do Unaija in njih. Do potankosti sem si jih ogledal in ... Vau! Navdušujoče. Je trener, ki je obseden s podrobnostmi. Različni načini pritiska in odzivanja na različne rezultate,« je bil poln hvale na račun štiri leta mlajšega Baska nemški strateg. Ta se je z Liverpoolom v polfinale LP vrnil po nepozabnem letu 2019, ko je ravno na Anfieldu Liverpool uprizoril nepozaben preobrat po zaostanku z 0:3 in s skupnim izidom 4:3 izločil Barcelono, nato pa osvojil lovoriko v povsem angleškem dvoboju s Tottenhamom v Madridu (2:0).

»Potrebovali bomo podobno vzdušje (kot proti Barceloni, op. a.) in veliko predstavo. Jaz moram biti v najboljši formi, kot tudi fantje, nič ne de. Če bi bil polfinale tega tekmovanja lahek zalogaj, potem bi bilo nekaj res narobe. Iskreno povedano, komaj čakam nanj,« je še dejal Klopp. »Prišlo bo do trenutkov, v katerih bomo trpeli, to vemo. Ni potrebno, da postanemo nemirni, a tudi mi lahko poskrbimo, da tekmec trpi.«

Villarreal se je v sezoni 2005/06 prvič prebil na prag uvrstitve v veliki finale lige prvakov, njegov krvnik Arsenal je nato ravno v Parizu, kjer bo na sporedu tudi letošnji finale, izgubil z Barcelono:

Ne gre pozabiti, da je Liverpool še vedno v igri za zgodovinski dosežek – četverček naslovov –, potem ko je že osvojil ligaški pokal in se uvrstil v finale pokala FA, pet kol pred koncem premier league pa za točko zaostaja za vodilnim Manchester Cityjem, ki bo v prvem polfinalu LP v torek zvečer gostil Real Madrid. Prav City je Liverpool izločil v polfinalu pokala FA na Wembleyju (3:2), vodilna angleška kluba bi se lahko seveda srečala tudi konec maja v velikem evropskem finalu na pariškem štadionu Stade de France.

»To je nekaj zelo posebnega ... Mislim na to, kako smo se odzvali na lansko sezono, a še vedno nas čaka dolga pot. Vem, kako hitro se lahko v nogometu vse spremeni,« je še povedal Klopp.