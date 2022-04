Klopp pogrešal še kakšen gol v mreži Benfice, Škot zbiral vžigalnike

Benfica se je v drugem polčasu pri zaostanku z 0:2 spogledovala celo z izenačenjem, ko je mrežo Liverpoola zatresel domači as Darwin Nunez, toda z golom nekdanjega člana Porta Luisa Diaza so angleški podprvaki portugalsko prestolnico lahko zapuščali zelo zadovoljni. Ibrahima Konate in Sadio Mane sta že v prvem polčasu poskrbela za visoko prednost, a v nadaljevanju tekme so domači orli močno zasenčili gostujoče rdeče in se približali z zadetkom Nuneza, nato pa je v eni zadnjih akcij rednega dela Diaz po podaji Nabyja Keitaja postavil končni izid 1:3.

Kljub temu, da je Liverpool z osmo zaporedno gostujočo zmago postavil nov klubski rekord, je trener Jürgen Klopp na začetku serije štirih odločilnih tekem v ligi prvakov, prvenstvu in pokalu FA pogrešal še kakšen zadetek za mirnejši povratni obračun na domačem štadionu Anfield.

»Težko je bilo, ko so zadeli, saj so se takoj prebudili navijači, saj so vedeli, da 2:0 ne pomeni nič. Lepo je, a nič več kot to, to pa smo videli takoj po tem, ko so zadeli,« je za BT Sport po tekmi dejal Klopp. »Tekma je bila veliko bolj odprta od pričakovanj. To je to. Zmagali smo. Vodimo za dva gola. Polčas. Nič več in nič manj. Lepo bi bilo zadeti še enkrat, a gremo naprej. Imamo dober rezultat, zdaj vemo veliko več o našem tekmecu pred povratnim dvobojem in zavedamo se njihove kakovosti.«

Upa, da je Portugalcem pomagal pri opuščanju kajenja

Liverpool je lahko spet računal na prodornost svojih bočnih branilcev Trenta Alexandra-Arnolda in Andrewa Robertsona, škotski reprezentant je ocenil, da dva gola prednosti lahko naredita razliko.

»Tekma je bila težka, a po drugem golu smo imeli priložnosti, da bi zadeli še večkrat, kar nam ni uspelo, postali smo površni in jim dovolili nazaj v tekmo, ko so jih dvignili tudi navijači. Luis Diaz je dobil lep sprejem od samega začetka, potem ko je nosil dres enega njihovih rivalov, a dosegel je dober gol in prednost dveh golov naredi razliko. Upajmo, da bomo lahko dokončali delo,« je dodal Robertson, ki s soigralci lovi drugi naslov v ligi prvakov v zadnjih treh letih. Škot je še dodal: »Navijači so me obmetavali z vžigalniki, upam, da jim bo to pomagalo pri opuščanju kajenja ...«

»Para še ni konec, je pa res, da nam bo zdaj še težje,« je dejal trener Benfice Nelson Verissimo, ki se je z varovanci izkazal s pozitivnim pristopom in ni bil daleč od velikega presenečenja. »Zavedamo se, da se merimo z zelo kakovostnim tekmecem, želeli smo se enakovredno kosati z njim. Analizirali smo, kje so njihove šibke točke, nekaj nam jih je res uspelo izkoristiti. V drugem polčasu smo bili boljši kot v prvem, morali bi dobiti tudi enajstmetrovko, kar bi nam lahko prineslo izenačenje na 2:2 ...« je še dodal Verissimo.