Klubi bodo lahko angažirali še dva nogometaša

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je odločil, da bodo klubi v ligi prvakov, evropski in konferenčni ligi lahko naknadno registrirali po dva nova nogometaša za preostale tekme. Rok za registracijo je do 1. aprila do polnoči. Podoben dodatek k pravilom kot v moških tekmovanjih je izvršni odbor sprejel tudi za ligo prvakinj, kjer klubi lahko do 7. aprila naknadno registrirajo po dve igralki.

Odziv na posledice ruske invazije na Ukrajino

Vse te (začasne) spremembe so v skladu z navodili in pravili Mednarodne nogometne zveze Fife. Ta je skupaj z drugimi nogometnimi deležniki pred dnevi sprejela določene amandmaje k prestopni politiki zaradi ruske vojaške invazije na Ukrajino, ki je povzročila humanitarno krizo.

Po novem lahko igralci do 30. junija letos igrajo za nov klub, če so doslej igrali za ukrajinske ali ruske klube. Zaradi tega se je Uefa odločila, da lahko klubi tudi v evropskih tekmovanjih lahko na novo registrirajo po dva igralca: pod pogojem, da sta igrala za klube pod rusko ali ukrajinsko zvezo in da sta začasno ostala brez pogodb.