Klubov je bilo kot gob, le eden je bil Rudar

Rudar je bil nekoč pojem. Pravzaprav oba »rudarja«: tisti z malo začetnico in tisti z veliko, nogometni klub Rudar, katerega zeleno-črni – rekli so jim »knapi« – so desetletja predstavljali enkrat malce bolj drugič malce manj trd oreh za tekmece na nogometnih zelenicah po vsej Jugoslaviji. Trboveljski nogomet, ki je dal tudi Evropi nekaj dobrih »žogobrcev«, je danes stoletnik.

Kot stoletnik se ima česa spominjati: treh naslovov slovenskega republiškega prvaka, osvojenega pokala Slovenije, naslova jugoslovanskega mladinskega podprvaka in rekordnih 36 sezon, ki jih je med 1946 in 1991 odigral v republiški ligi. Spomine je v zborniku Igra postaja zelo napeta in živahna zbral kustos Zasavskega muzeja Trbovlje Žiga Blaj.

Iz Rudarja izhajata prvi strelec Olimpije vseh časov …

Vili Ameršek je legenda trboveljskega nogometa. FOTO: Marko Feist

Zlato obdobje trboveljskega nogometa je bilo gotovo obdobje 1965-1975 z osvojeno »dvojno krono«; Rudar je postal republiški prvak in pokalni zmagovalec. V tej ekipi se je kalil – in jo v tem času tudi zapustil – »elegantni ofenzivni vezist« Vili Ameršek. Oblekel je dres Olimpije in ga nosil rekordnih 16 sezon, odigral 432 tekem ter zabil 106 golov. Če ga vprašate, kaj mu danes lepše poboža uho, ali da je eden najboljših Olimpijinih igralcev vseh časov ali da mu trboveljski rojaki rečejo legenda »naš'ga fuzbala«, odgovarja: »Pravilno je legenda v pokoju. Sploh pa so vsi športniki legende potem, ko jih enkrat ni več.«

Kot pravi, je imel Rudar vedno dobre nogometaše. Na »očitek«, da so ga ti v večini tudi zapustili, pa se je odzval: »Seveda. A ne zato, ker niso imeli eksistence, temveč zato, ker je bil Rudar premajhen klub in smo vsi hoteli več.« Sam je sanjal o prvi ligi in Olimpiji in ko je dobil priložnost, je odšel slavi nasproti.

… in kapetan bundeslige

Mišo Brečko med eno od akcij na prijateljski tekmi. FOTO: Leon Vidic

Še dlje se je podal Mišo Brečko, »najboljši desni bočni branilec po Đoniju Novaku«, ki je barve Rudarja nosil od sedmega leta do srednje šole. Tudi zato zase pravi, da je bolj kot legenda otrok Rudarja, hkrati pa eden redkih Slovencev – kapetanov v bundesligi, v kateri je igral 14 štirinajst let. Zdaj je selektor slovenske reprezentance do 16 let in se še vedno rad vrača v Trbovlje, obžaluje pa, da je skupaj z gospodarstvom moč izgubil tudi trboveljski nogomet.

»Želim si, da bi država in občina pokazali več posluha zanj, saj je nogomet veliko več kot 22 igralcev, ki tekajo za žogo. Za otroke je zabava in socializacija, ki jih uči zmagovati, se boriti, prilagajati in prenesti tudi poraz – kar vse pride prav v življenju.« Na sobotni tekmi med ekipo legend Rudarja in člani slovenske reprezentance, ki so se leta 2010 uvrstili na svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki, je Brečko na »domači« travi igral za Slovenijo. Ko smo ga pred tekmo prosili, da napove izid, je napovedal dobro družbo ter veliko zabave in gibanja.

A najprej je bila – cotarca

Prvi spomin stoletnika sega k cotarci, žogi iz cunj, za katero so se podili v knapovskih naseljih. Že 24. aprila 1922 so delavci takratnih osrednjih rudniških delavnic ustanovili delavski športni klub Zora. Deloval je tudi športni klub Trbovlje, pa Amater. Klubov je bilo po delavskih kolonijah kot gob po dežju.

Tekma med Rudarjem in Olimpijo je bila zelo zanimiva. FOTO: Leon Vidic

Nogometni klub Rudar Trbovlje je nastal po vojni in že leta 1947 dobil novo igrišče nasproti bolnišnice, kjer je še danes. V njegovo ureditev so Trboveljčani vložili na deset tisoče prostovoljnih ur. Ob 30-letnici trboveljskega »športa številka ena« so zgradili športni dom, šele čez devet let pa je tribuno dobilo tudi menda daleč naokrog »najbolj vročekrvno« občinstvo …

Kamnita

Igor Matanovič, idejni vodja navijačev Rudarja. FOTO: Polona Malovrh

Najbrž ima prav v njem predhodnika navijaška skupina Kamnita z letnico 2006. Njen idejni vodja, nekdanji Rudarjev vratar Igor Matanović, pravi, da sodnikom pred njimi ni bilo treba bežati: »Ker nismo ne huligani ne ultrasi. Smo bolj turistični navijači, ki raje promoviramo mesto, kot da bi lovili sodnike.«

Sicer pa se Matanović spominja, kako je vedno pogrešal organizirano navijaško vzdušje. Doživel ga je šele tik pred koncem kariere. »Če igrate v ligi, v kateri je Rudar, in igrate za sendvič ter kokto, ne za denar, je lepo imeti vsaj navijače,« pove nekoliko grenko.

Prišel je tudi Klemen Lavrič (levo). FOTO: Leon Vidic

»Toplo-hladna obdobja kluba v zadnjih desetletjih« omenja tudi zbornik o stotih letih nogometa v Trbovljah. A avtor Žiga Blaj ugotavlja, da se kljub vsemu ni spremenilo splošno zanimanje za nogomet in optimistično zaključi: »Dvesto otrok, deset tekmovalnih selekcij, reden vpis mladih … To kaže, kako močno je nogomet tudi danes prisoten v vsakdanjem življenju Trboveljčanov.«