Ko gre za nohte, zdaj voda v grlo teče gostom

V nadaljevanju preberite:

Nogometni privrženci so si enotni, da je ukinitev pravila golov v gosteh, ki so ob izenačenem izidu v izločilnih bojih šteli dvojno, pripomogla k razburljivejšim obračunom v klubskih tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze. Kaj pravi statistika? Najbolj nepredvidljivi dvoboji na izpadanje so bili v minuli sezoni po ukinitvi dvojne vrednosti zadetkov v gosteh na sporedu v kvalifikacijah konferenčne lige, kjer bodo letos svojo srečo iskali kar trije slovenski klubi. Med zanimivejšimi podatki je gotovo ta, da je v vseh Uefinih tekmovanjih v osmih primerih, ko je o zmagovalcu po novih pravilih odločal podaljšek, kar sedemkrat napredovalo domače moštvo.