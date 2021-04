Ko Maribor niza priložnosti, niza tudi naivne napake

Streljali mimo ali v Ajdina Mulalića

Aljoša Matko se je vrnil in zastreljal dve veliki priložnosti. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo



Rožmanovih napačnih enajst

Maribor : Domžale 1:3 (0:3) Štadion Ljudski vrt, sodnik Roberto Ponis (Koper) 6,5.

Strelci: 0:1 – Šoštarič Karić (Ibričić, 29), 0:2 – Jakupović (Kolobarić, 38), 0:3 – Ibričić (44, 11-m), 1:3 – Martinović (Dervišević, 72); Maribor: Jug 5,5, Milec 5, Martinović 5, Uskoković 5, Guerrico – (od 25. Klinar), Vrhovec 5 (od 46. Cretu 6), Dervišević 5, Kotnik 5 (od 46. Požeg Vancaš 6), Kronaveter 5 (od 46. Repas 5,5), Matko 5,5 (od 68. Tavares 5,5), Mlakar 5, trener: Simon Rožman 5; Domžale: Mulalić 8, Žinič 7, Klemenčič 7, Vuklišević 6,5, Šoštarič Karić 7, Pišek 6,5, Husmani 6,5 (od 77. Markuš –), Svetlin 6,5 (od 68. Käit –), Ibričić 7 (od 89. Urbančič –), Jakupović 7, Kolobarić 7 (od 77. Podlogar –), trener: Dejan Đuranović 7,5; streli: 18:10; na vrata: 8:7; posest žoge v %: 55:45; koti: 8:2; prekrški: 18:14. Celje : Aluminij 0:1 (0:0) Štadion Z'dežele, sodnik Slavko Vinčić (Maribor) 7.

Strelec: 0:1 – Kadrić (Flakus Bosilj, 60); Celje: Jurhar, Martis (od 31. Kadušić), Šporn, Zaletel, Brecl, Benedičič, Vrbanec, Rorič (od 64. Novak), Matjašič (od 64. Kuzmanović), Božić (od 86. Kerin), Dangubić (od 64. Hajrić), trener: Jiři Jarošik 5; Aluminij: Janžekovič, Krefl, Petek, Pantalon (od 71. Mujan), Azemović, G. Pečnik (od 80. Ploj), Flakus Bosilj, Čermak, Prša (od 71. Kim), Đerlek (od 87. Jauk), Kadrić, trener: Oskar Drobne 6,5; streli: 14:7; na vrata: 7:6; posest žoge v %: 60:40; koti: 6:3; prekrški: 6:19.

Danes: CB24 Tabor – Mura (15), Olimpija – Koper (16.45), Gorica – Bravo (20).

Razigrane Domžalčane je v zvezni vrsti odlično vodil veteran Senijad Ibričić, ki pa je imel tudi srečo, da ni prejel rdečega kartona zaradi udarca s komolcem v Blaža Vrhovca (levo). FOTO: Leon Vidic/Delo



Celje do edine zmage v Ljudskem vrtu

Ko ne gre, ne gre.se že bliža mračnemu obdobju. Še bolj Maribor, ki je po blažji zaušnici v Kidričevem v Ljudskem vrtu v 29. kolu 1. SNL prejel še hud nokavt. Domžale so v prvih 45 minutah »razbijale« vijolično obrambo in nasule tri gole, v drugem polčasu pa branile in ubranile visoko prednost. S častnim golom je Maribor poraz le ublažil. Opekel se je tudi prvak Celje, ki ga je premagal in na lestvici tudi prehitel Aluminij. Olimpija ima danes proti Kopru priložnost, da Mariboru uide že za sedem točk.Pod Kalvarijo je že slišati, naj zadnji ugasne luč. Morda pod tribuno vzhodne tribune štadiona Ljudski vrt še ne, toda marsikateri navijač vijoličnih je po včerajšnji predstavi izgubil še zadnje upanje, da bi Maribor letos lahko ustavil Olimpijo ali morda koga drugega na poti do naslova prvaka.S srečnejšim vstopom v sezono in brez karantenskih težav bi bile te druge lahko prav Domžale. Tako učinkoviti (in tudi srečni), kot so bili v prvem polčasu Domžalčani, so lahko le najboljši.je ušel tudi izključitvi za udarec s komolcem v»Malenkosti so odločale in te so šle nam v prid. Česar nismo imeli v prejšnjih dvobojih, ko smo prav tako igrali dobro in nismo dobili, kar bi si zaslužili, smo imeli tokrat. Verjeli smo v dobro tekmo,« si bo prvih 45 minut zapomnil domžalski trenerMariborčani s povratnikom v začetno enajstericoso imeli do prvega domžalskega gola dvoboj z gostujočim vratarjem. Matko je v dvoboju ena na ena streljal mimo vrat, tri rafalne strele iz bližine pa je sijajno razpoloženi gost odbijal. Mladi Domžalčanje bil sicer prvi, ki je ušel razglašeni domači obrambi, a preživetje v slabem obdobju je bilo ključnega pomena za sanjsko nadaljevanje.Ko se je v 25. minuti poškodoval edini levi bočni branilecse je sprožil plaz nesreč. Otrok vijoličnihje z glavo iz bližine matiral slabo odzivnegaje z neubranljivim strelom pod prečko izkoristil Kolobarićevo asistenco, za piko na i sanjskih 15 minut pa je svoj delež dodal šez bele točke. Enajstmetrovko je »skuhal«Domžalskih bliskovitih »četrt ure vojne« so vendarle razkrile neposrečeno Rožmanovo izbiro začetne enajsterice. Samo Matko je bil nov obraz v primerjavi s prvo tekmo v Kidričevem. Napad je dobil hitrost, a žoga je bila še vedno počasna. Od zadnje vrste do zvezne in do drugih je potovala predolgo in nenatančno. Poraz je bil neizbežen in je še bolj poglobil krizo, ki je Rožman prav gotovo ne bo reševal, kolikor časa bo želel.»Veliko stvari je treba popraviti. Še sedem kol je in jih je treba odigrati v najboljši možni meri,« je v izjavi za Planet TV že izgubil samozavestno podobo, ki mu jo je vzel »Zelo slab prvi polčas, v katerem smo bili po zapravljenih priložnostih kaznovani,« kot je povedal, kar je lahko po zelo, zelo boleči zaušnici.Kaj reči o dosežkih prvaka v drugem delu sezone in na domačem igrišču? Aluminij je Celju zadal že peti letošnji poraz in drugega z 1:0.je bil v pravem trenutku na pravem mestu za strel z glavo iz bližine. Celjani so trikrat zadeli okvir vrat, a dejstvo je, da pod taktirkone gre in ne gre. Edino letošnjo zmago je prvak dosegel proti podprvaku v Ljudskem vrtu.