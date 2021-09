Koeman prebral izjavo in odšel: Klub me podpira

Ronald Koeman je po tem, ko je prebral vnaprej pripravljeno izjavo na listu papirja, odšel ne da bi počakal na vprašanja novinarjev, s katerimi je imel v dobrem letu na klopi Barcelone že številne kratke stike. Enric Masip, svetovalec predsednika Joana Laporte, v zadnjih izjavah še pred Koemanovo novinarsko konferenco sicer ni želel potrditi, da Nizozemec uživa podporo vodstva.



»Klub me podpira pri procesu prenove,« je opremljen z očali zatrdil Koeman, ki se je za podporo zahvalil tudi navijačem. »Zaradi finančnega stanja veliki vložki niso mogoči, zato prenova terja svoj čas. V nekaj letih so lahko naši mladi talenti svetovne zvezde. Dobro je, da bodo tako kot Xavi (Hernandez) in (Andres) Iniesta dobivali priložnosti, a potrebna je potrpežljivost. Vem, da ta proces poznajo tudi mediji. Ni prvič, da se dogaja nekaj takšnega,« je nadaljeval.

Čudežev ne gre pričakovati

Še pred ponedeljkovim remijem z Granado (1:1) je Barcelona sezono v ligi prvakov začela s prepričljivim porazom proti Bayernu. Bilo je 0:3. »V ligi prvakov ne moremo pričakovati čudežev. Evropa je dobra šola. Treba je ocenjevati s trezno glavo,« je še povedal Koeman in sklenil z besedami: »Živela Barca!«



Dan se je sicer začel z njegovimi izjavami za nizozemski Voetbal International, kjer je zatrdil, da mu ni žal, da je zapustil klop nizozemske reprezentance in lani prevzel Barcelono. Spregovoril je tudi o letošnjem šokantnem slovesu kapetana in najboljšega strelca v zgodovini kluba Lionela Messija.



»Messi je prikril vse (težave kluba, op. a.). Zelo je bil dober in prinašal zmage. Seveda je imel okoli sebe tudi dobre igralce, a je delal razliko. Zahvaljujoč njemu je ekipa delovala boljša. To ni kritika, temveč opažanje,« je dejal Koeman.

