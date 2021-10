Koemanova usoda tudi v Oblakovih rokah

23

golov je od Barcelone na 18 tekmah prejel Jan Oblak, Messi jih je dal 10

Konec Tedna Tujina_2Okt

Luis Suarez je drugi najboljši strelec Barcelone proti Janu Oblaku, toda zdaj sta soigralca pri Atleticu. FOTO: Pau Barrena/AFP



Klopp vs. Guardiola, komu 10. zmaga?

Jürgen Klopp in Pep Guardiola sta velika tekmeca, a se tudi zelo spoštujeta. FOTO: Peter Powell/Reuters

Sobotni večer v najmočnejših ligah v Evropi prinaša španski derbi med prvaki in padlimi velikani. Atleticobo gostil Barcelono, ki pada v vse hujšo krizo. V nedeljo pa bo osrednja pozornost namenjena obračunu Liverpool in Manchester Cityja.Branilec naslova Atletico je v la ligi že izgubil, v prejšnjem kolu je klonil pri baskovskem Alavesu. Barcelona je še neporažena, vendar ima s tremi remiji dve točki manj. Njena nemoč po slovesuse je razgalila v ligi prvakov, v kateri imajo Katalinci po dveh tekmah nič točk in razliko v golih 0:6. V sredo jih je s 3:0 odpravila Benfica, trenerpa se sredi deroče reke oklepa slamice.Atleti plujejo v mirnih vodah, v torek so na San Siru po preobratu srečno premagali Milan, prvič, odkar se je vrnil v prestolnico, je v polno zadel, globoko je v sodnikovem dodatku z bele točke zadel. Oba bosta še posebej motivirana proti Barceloni, na katero nimata lepih spominov.pa tudi ni človek z veliko empatije in bo nad blaugrano poslal trop steklih psov; če bo treba, bo rabelj Koemana, ki je že porabil ves kredit ob sestavljanju postmessijeve zgodbe in se brani s trditvijo, da uživa zaupanje igralcev.To morda drži, ampak tudi na štadionu Wanda Metropolitano ga ne bo na klopi, ker mora oddelati še eno tekmo kazni. Nov poraz bi bržčas pomenil, da ga ne bo več, ko bo Barcelona po reprezentančnem premoru 17. t. m. gostovala v Valencii. Atletico bo lahko računal na, ki ni smel igrati v Milanu, Griezmann naj bi spet prišel kot joker s klopi,bi lahko delal zmedo v obrambi gostov. Koeman bo pogrešal igralce, kot soinše ni nared za 90 minut, začel naj biJan Oblak, ki se bo pridružil reprezentanci pred tekmama v kvalifikacijah za SP, bo imel priložnost izboljšati statistiko proti Barceloni, na katero ne more biti ponosen, čeprav na zadnjih treh tekmah ni izgubil. V 18 derbijih je zbral vsega tri zmage, pet remijev in 10 porazov. Prejel je 24 golov, toda Messi mu jih je zabil 10, pet Suarez in tri. Od igralcev, ki so v Barceloni zdaj, ga ni premagal nihče!Tudi v premier league bo poslastica, vodilni Liverpool bo gostil prvake iz Manchester Cityja in želel ostati nepremagan v sezoni, kar bi mu zvišalo delnice v boju za naslov. To bo že 22. dvoboj medin, nekoč tekmecev tudi iz bundeslige. Nemec je edini trener, s katerim se je Španec soočil več kot desetkrat in nima pozitivne statistike. Oba imata po 9 zmag, trikrat je bilo neodločeno. Klopp ima največ zmag proti Guardioli,je pri sedmih,inimata štiri.City igra po načelu toplo-hladno, po zmagi proti Chelseaju je proti PSG streljal s slepimi naboji. Klopp nima težav z realizacijo, rdeči so v sezoni odigrali devet tekem, vpisali sedem zmag in dva remija, razliko v golih imajo 26:7. Nazadnje so s 5:1 odpravili Porto. So pa lahko ranljivi v obrambi, kar se je pokazalo konec tedna, ko so proti Brentfordu trikrat vodili, a je bilo 3:3. Sinjemodri bodo želeli ponoviti predstavo s 7. februarja, ko so na Anfieldu zmagali s 4:1. V tem primeru bi prvič v sezoni skočili na vrh lestvice, s katerega bi jih bilo težko sklatiti.