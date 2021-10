Koke: Takšnega večera ne pozabiš

Resda nogometna liga narodov še nima bogate zgodovine in zato tudi ne širše prepoznavnosti, toda vseeno je sredini polfinalni predstavi med evropskimi prvaki Italijani in njihovimi velikimi tekmeci Španci pripadla vidna pozornost tudi med nevtralnimi nogometnimi spremljevalci. Med privrženci omenjenih nogometašev pa še posebej. Kot smo poročali, je na kultnem milanskem San Siru španska vrsta z zmago z 2:1 (Ferran Torres 2; Pellegrini) prekinila niz kar 37 tekem, na katerih »azzurrri« niso doživeli poraza. Posebej je bil do tega večera opazen tudi podatek o zadnjem domačem italijanskem porazu v predstavi tekmovalnega značaja v zdaj že krepko oddaljenem letu 1999 (Danska 2:3).



»Uf, res smo uživali v tem rekordnem nizu, prej ali slej je pač napočil čas tudi za naš poraz. Škoda, da smo ga doživeli tokrat doma, vendar pa si Španija zares zasluži vse čestitke. Že ko smo igrali enajst proti enajstim, nam je povzročala obilo težav, z deseterico (v 46. je Giorgio Chiellini prejel rdeč karton, o. p.) pa nam je bilo še težje,« je poudaril po koncu živahnega večera italijanski reprezentant Federico Chiesa.



V taboru gostov, ki se bodo v nedeljskem finalu pomerili z zmagovalcem drevišnje tekme Francija vs. Belgija (Torino, 20.45), pa seveda niso skrivali veselja ob skalpu tradicionalnih tekmecev, za povrh pri njih doma. »To je zgodovinski večer! Prekiniti tako dolg italijanski niz je res že pravi podvig, zato tega res ne bomo pozabili. Ni nam šlo vse po načrtih, morali smo zelo garati za to zmago, toda predvsem v prvem polčasu smo uprizorili veliko predstavo,« je v odmevih po tekmi strnil misli Koke, igralec španske zvezne vrste.

